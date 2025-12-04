Öğrencilerin alayı sonrasında kolu kırılmıştı: En büyük dersi verdi!

Öğrencilerin alayı sonrasında kolu kırılmıştı: En büyük dersi verdi!
Yayınlanma:
Ankara Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin ders sırasında öğretmenlerine alaycı bir şekilde davranışlarda bulunduğu ve bu davranışların ardından kürsüden düşerek kolunun kırıldığı öğretmen öğrencilerinden şikayetçi olmadı.

Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin ders sırasında öğretmenlerine alaycı bir şekilde davranışlarda bulunduğu ve dersi bilerek sabote ettiği anlar infiale yol açmıştı.

Yüzleri sansürlü bir şekilde sosyal medyada milyonlara ulaşan videoya 7'den 70'e büyük tepki yağdı. İnsanlığın en kutsal mesleklerinden birisi olan ve yeni nesilleri yetiştiren ancak buna rağmen hak ettikleri değeri görmeyen öğretmenlerimize yapılan bu son davranışlar izleyenleri yerin dibine soktu.

ogretmenleriyle-alay-eden-ogrenciler-hak-1045038-310111.jpg

KOLU KIRILDI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dün ortaya çıkan son gelişme ise yüreklere ateş düşürdü. Öğrencilerin alay ettiği öğretmenin daha sonrasında kürsüden düşerek kolunun kırıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenilmişti.

ASİL DAVRANIŞ: ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre o öğretmen öğrencilerinden şikayetçi olmadı. Hasta yatağında son dersini veren öğretmen şöyle konuştu:

"Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için tabii üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Türkiye
Duayen gazeteci Uğur Dündar da Sözcü'den ayrıldı
Duayen gazeteci Uğur Dündar da Sözcü'den ayrıldı
Şakır şakır yağacak! Bir anda buz kesecek: 2 bölge 3 il için uyarı geldi
Şakır şakır yağacak! Bir anda buz kesecek: 2 bölge 3 il için uyarı geldi