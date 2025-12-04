Öğrencilerin alayı sonrasında kolu kırılmıştı: En büyük dersi verdi!

Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin ders sırasında öğretmenlerine alaycı bir şekilde davranışlarda bulunduğu ve dersi bilerek sabote ettiği anlar infiale yol açmıştı.

Yüzleri sansürlü bir şekilde sosyal medyada milyonlara ulaşan videoya 7'den 70'e büyük tepki yağdı. İnsanlığın en kutsal mesleklerinden birisi olan ve yeni nesilleri yetiştiren ancak buna rağmen hak ettikleri değeri görmeyen öğretmenlerimize yapılan bu son davranışlar izleyenleri yerin dibine soktu.

KOLU KIRILDI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dün ortaya çıkan son gelişme ise yüreklere ateş düşürdü. Öğrencilerin alay ettiği öğretmenin daha sonrasında kürsüden düşerek kolunun kırıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenilmişti.

ASİL DAVRANIŞ: ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre o öğretmen öğrencilerinden şikayetçi olmadı. Hasta yatağında son dersini veren öğretmen şöyle konuştu:

"Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için tabii üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir"