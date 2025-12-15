Müdür öğrencisini yakasından tutarak yere savurdu! Herkesi gözü önünde yaptı

Müdür öğrencisini yakasından tutarak yere savurdu! Herkesi gözü önünde yaptı
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir ortaokulun müdürü, okul bahçesinde sırada dururken yanına çağırdığı öğrenciyi yakasından tutarak yere savurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken ailenin şikayeti üzerine olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer alan Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu’nda, 12 Aralık günü meydana gelen olayda, öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü Mustafa Ç., 11 yaşındaki Muhammed K. isimli öğrenciyi, iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı.

okul-mudurunun-ogrenciyi-yakasindan-tut-1064291-315798.jpg

YAKASINDAN TUTUP YERE SAVURDU!

Müdür Mustafa Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi itti.

11 yaşındaki çocuk geriye doğru savrulup yere düşerken o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Olayın ardından çocuğun ailesi şikayetçi olurken yaşananlar ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

