MHP'de ikinci istifa: Nedenini sosyal medyadan açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alucra İlçe Başkanı Resul Zorba, 21 Kasım 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Resul Zorba, istifa gerekçesini "iş yoğunluğu" olarak göstermişti.

MHP'nin Giresun teşkilatında bir istifa daha geldi.

MHP'DE İKİNCİ İSTİFA

Resul Zorba’nın beklenmedik şekilde görevinden ayrılmasının ardından, MHP Bulancak İlçe Başkanı Cemal Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Cemal Kılıç da Resul Zorba ile aynı şekilde istifa gerekçesi olarak "iş yoğunluğunu" gösterdi.

NEDENİNİ SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

İktidarın büyük ortağında peş peşe gelen istifalar gözleri Giresun teşkilatına çevirirken Cemal Kılıç'ın da Zorba gibi sosyal medya hesabından duyurması dikkat çekti.

Kılıç'ın paylaşımı şu şekilde:

"İşlerimin yoğunluğu nedeniyle şerefle yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Bulancak İlçe Başkanlığımdan istifa ediyorum ."