Meteoroloji tek tek açıkladı! Sel su baskını ve dolu bir arada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 25 Ekim'e ilişkin tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz, Ankara’nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

SEL VE SU BASKINI UYARISI! DOLU DA VAR

Meteoroloji, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ani rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Güney ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların özellikle kuzeydoğuda kuvvetli olması öngörülüyor.

İstanbul: 20 derece. Gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bursa: 20 derece. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış etkili olacak.

Çanakkale: 23 derece. Parçalı ve çok bulutlu, sağanak geçişleri bekleniyor.

Kırklareli: 20 derece. Yağış beklenmiyor, parçalı ve çok bulutlu.

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve özellikle kıyı kesimlerde akşama kadar aralıklı sağanak yağış geçişleri olacak.

İzmir: 26 derece. Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Muğla: 22 derece. Akşama kadar aralıklı sağanak görülebilir.

Denizli: 25 derece. Parçalı ve çok bulutlu.

Afyonkarahisar: 20 derece. Yağış beklenmiyor.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve öğle saatlerinden sonra Hatay kıyıları ile Antalya, Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Adana: 28 derece. Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Antalya: 25 derece. Öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor.

Hatay: 24 derece. Kıyı kesimlerde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak.

Isparta: 21 derece. Parçalı ve çok bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve öğle saatlerinden sonra Ankara’nın kuzeyi, Çankırı ve Sivas çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor.

Ankara: 20 derece. Kuzey ilçelerinde öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

Çankırı: 20 derece. Öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak olabilir.

Sivas: 21 derece. Gece saatlerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Eskişehir: 21 derece. Parçalı ve çok bulutlu.

Konya: 24 derece. Yağış beklenmiyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.

Bolu: 18 derece. Gün boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor.

Düzce: 20 derece. Aralıklı sağanak, akşam saatlerinde yerel kuvvetli.

Zonguldak: 20 derece. Gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış var.

Sinop: 23 derece. Kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve öğleden sonra bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Samsun çevresinde akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Samsun: 21 derece. Öğleden sonra sağanak, akşam saatlerinde kuvvetli olabilir.

Amasya: 25 derece. Öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor.

Trabzon: 24 derece. Akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak.

Rize: 23 derece. Akşam saatlerinde aralıklı yağmur bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.

Kars: 17 derece. Öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor.

Ardahan: 15 derece. Yağış ihtimali öğle saatlerinden sonra artıyor.

Erzurum: 16 derece. Parçalı bulutlu.

Malatya: 21 derece. Yağış beklenmiyor.

Van: 17 derece. Parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu

Bölge genelinde parçalı bulutlu, yağışsız bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: 25 derece. Parçalı bulutlu.

Gaziantep: 25 derece. Parçalı bulutlu.

Mardin: 24 derece. Yağış beklenmiyor.

Siirt: 25 derece. Parçalı bulutlu.