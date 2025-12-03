Meteoroloji kuvvetli yağış ve fırtınanın döneceği tarihi açıkladı

Meteoroloji kuvvetli yağış ve fırtınanın döneceği tarihi açıkladı
Yayınlanma:
Bugün öğlen saatlerine kadar sis ve pus etkisinde olacak Türkiye, yağışlı havaya kısa bir mola verdi. Havanın yeniden döneceğini bildiren Meteoroloji kuvvetli yağış ve fırtınanın döneceği tarihi açıkladı.

Kuvvetli yağışlarla haftaya başlayan Türkiye, bugün olumsuz hava koşullarının etkisinden çıktı. Kısa sürecek yağış molasının bitişini paylaşan Meteoroloji yeni hava dalgasını duyurdu.

METEOROLOJİ KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINANIN DÖNECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre:Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor.

meteoroloji-kuvvetli-yagis-ve-firtinanin-donecegi-tarihi-acikladi-4.png

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

meteoroloji-kuvvetli-yagis-ve-firtinanin-donecegi-tarihi-acikladi-3.png

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

meteoroloji-kuvvetli-yagis-ve-firtinanin-donecegi-tarihi-acikladi-2.png

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

meteoroloji-kuvvetli-yagis-ve-firtinanin-donecegi-tarihi-acikladi-2.png

Yağılşarın yarından itibaren batı kesimlerinden başlayarak kuvvetli şekilde geri geleceğini paylaşan Meteoroloji özellikle Pazar günü tüm Türkiye'nin yağış alacağını ifade ettti.

meteoroloji-kuvvetli-yagis-ve-firtinanin-donecegi-tarihi-acikladi.jpg

HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğu, öğleden sonra güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
