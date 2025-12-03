Meteoroloji kuvvetli yağış ve fırtınanın döneceği tarihi açıkladı
Kuvvetli yağışlarla haftaya başlayan Türkiye, bugün olumsuz hava koşullarının etkisinden çıktı. Kısa sürecek yağış molasının bitişini paylaşan Meteoroloji yeni hava dalgasını duyurdu.
METEOROLOJİ KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINANIN DÖNECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre:Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yağılşarın yarından itibaren batı kesimlerinden başlayarak kuvvetli şekilde geri geleceğini paylaşan Meteoroloji özellikle Pazar günü tüm Türkiye'nin yağış alacağını ifade ettti.
HAVA KAÇ DERECE?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğu, öğleden sonra güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.