Mersin’de aranan şüpheli Osmaniye’de yakalandı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde dolandırıcılık suçuna karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli, Osmaniye’de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurarak içinde arama yaptı.

ÇANTASINDAN 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇIKTI!

Polis ekipleri, takside müşteri olarak bulunan H.Y. isimli şüphelinin çantasında 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası, Türk lirası ve döviz ele geçirdi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ!

Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda, H.Y. isimli şüphelinin Mersin'in Tarsus ilçesinde dolandırıcılık suçuna karıştığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.

Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.