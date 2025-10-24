Mersin’de aranan şüpheli Osmaniye’de yakalandı!

Mersin’de aranan şüpheli Osmaniye’de yakalandı!
Yayınlanma:
Mersin’de dolandırıcılık suçundan aranan H.Y. isimli şüpheli Osmaniye’de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerine sevk edildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde dolandırıcılık suçuna karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli, Osmaniye’de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurarak içinde arama yaptı.

whatsapp-image-2025-10-24-at-13-00-39.jpeg

ÇANTASINDAN 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇIKTI!

Polis ekipleri, takside müşteri olarak bulunan H.Y. isimli şüphelinin çantasında 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası, Türk lirası ve döviz ele geçirdi.

whatsapp-image-2025-10-24-at-13-01-02.jpeg

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ!

Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda, H.Y. isimli şüphelinin Mersin'in Tarsus ilçesinde dolandırıcılık suçuna karıştığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.

17 ilde siber suç operasyonu: 189 gözaltı17 ilde siber suç operasyonu: 189 gözaltı

Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak:AA

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Türkiye
Maşallah! Ali bebek 6 kilo 150 gram doğdu
Maşallah! Ali bebek 6 kilo 150 gram doğdu
Son dakika | Özgür Özel İBB'ye kayyum atanır mı sorusuna yanıt verdi
Son dakika | Özgür Özel İBB'ye kayyum atanır mı sorusuna yanıt verdi
Mutlak butlan olmadı casusluk verelim!
Mutlak butlan olmadı casusluk verelim!