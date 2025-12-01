Maganda sürücü hayatının şokunu yaşadı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir sürücü, 54 E 8300 plakalı otomobili ile yolda drift atarak ilerledi.

POLİS DENETİMİNDEN KAÇAMADI

O anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasından sonra polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, otomobili Serdivan ilçesi Üniversite Caddesi’ndeki bir kafenin önünde durdurdu.

SÜRÜCÜYE PARA, EHLİYETE EL KOYMA VE TRAFİKTEN MEN CEZASI

Sürücü R.A.Y.’ye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı. Araç ise 30 gün trafikten men edildi.