Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Güneydoğu Anadolu’da rüzgârın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülürken, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de rüzgârın yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) hızlara ulaşması bekleniyor.

İL İL HAVA SICAKLIKLARI

Bölge bölge değişen hava durumuna göre bazı kentlerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

- Ankara 17

- İstanbul 20

- İzmir 21

- Bursa 22

- Adana 24

- Antalya 20

- Samsun 22

- Trabzon 20

- Erzurum 9

- Diyarbakır 15 derece

13 İL İÇİN KAR UYARISI

Kış mevsiminin başlamasıyla gözler kar yağışının ne zaman etkili olacağına çevrildi. Uzmanların uyarıları sürerken Meteoroloji’nin yayımladığı 5 günlük tahmin raporuna göre, 30 Kasım Pazar günü Edirne hariç 80 ilde yağmur bekleniyor.

1 Aralık Pazartesi günü ise sıcaklıkların ani düşüşüyle 13 ilde kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunuldu. Uzmanlar bu kışın son 10 yılın en yağışlı kış mevsimi olabileceğini belirtiyor. İstanbul için ise 20 Aralık itibarıyla kar ihtimali öne çıkıyor.

Meteoroloji’nin haritasına göre Pazartesi günü kar beklenen iller:

- Sivas

- Gümüşhane

- Erzincan

- Bingöl

- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Hakkari

- Van

- Ağrı

- Kars

- Ardahan

- Bayburt