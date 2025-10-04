Kütahya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı bugün saat 06.49'da meydana geldi. Depremin merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olarak belirlendi. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında kısa süreli bir endişeye neden oldu.

BÜYÜKLÜK 4.1, DERİNLİK 10.4 KİLOMETRE

AFAD, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğündeki depremin, yerin 10.4 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. Yüzeye yakın olması nedeniyle sarsıntının hissedilirliği arttı.

ÇEVRE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Simav merkezli deprem, Kütahya'nın diğer ilçeleri ile çevre illerden de hissedildi. Depremin hemen ardından bölgedeki yetkililerle irtibata geçildi. Yapılan ilk belirlemelere ve alınan bilgilere göre, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk, yıkım ya da yaralanma ihbarının yapılmadığı öğrenildi.