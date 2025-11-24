Kuduzdan ölen gencin görüntüsü tüyler ürpertti: Suyu görünce bağırmaya başladı

Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, kardeşiyle beraber başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Suriyeli Hasan Ahmed (17), hayatını kaybetti. Ahmed'in ölmeden önceki son görüntüsünde hastanede suya verdiği tepki tüyler ürepertti.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, 9 Eylül günü meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Hasan Ahmed ve kardeşi, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

kuduzdan-olen-hasan-sudan-korktu.jpg

KUDUZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ: HAYATINI KAYBETTİ

Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

kuduzdan-olen-genc-sudan-korktu.jpg

SUYU GÖRÜNCE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Ahmed, kuduz teşhisinin ardından karantinaya alındı.

Öte yandan Ahmed'in hastanedeki son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak bağırmaya başladığı ve dizlerine vurduğu görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

