Kuduzdan ölen gencin görüntüsü tüyler ürpertti: Suyu görünce bağırmaya başladı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, 9 Eylül günü meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Hasan Ahmed ve kardeşi, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KUDUZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ: HAYATINI KAYBETTİ

Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

SUYU GÖRÜNCE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Ahmed, kuduz teşhisinin ardından karantinaya alındı.

Öte yandan Ahmed'in hastanedeki son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak bağırmaya başladığı ve dizlerine vurduğu görüldü.