Kışlık ihtiyaç dağıtımında izdiham çıktı: Ürünler dakikalar içinde tükendi

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde muhtarlık ve semt sakinleri ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yardımı yapmak istedi.

Ancak talep o kadar yoğun oldu ki yardımlar bir kaç dakika içerisinde kapışıldı, izdiham yaşandı, arada kalan çocuklar oldu.

Kimi alabildiği ayakkabının tekine ulaşmaya çalışırken, bazı semt sakinleri de muhtarlık çevresinde yeni yardımların gelmesini bekledi.

"YOĞUN BİR KATILIM OLDU, İHTİYAÇLARIN HEPSİNİ GİDEREMEDİK"

Yaşananlara ilişkin bir açıklama yapan Gazi Mahallesi Muhtarı Umut Doğan, "Bugün Gazi Mahallemizde ihtiyaç sahibi aileler için bir çalışma yapmak istedik. Kışın gelmesiyle birlikte mont ve bot dağıtımında bulunmak istedik. Yüksek sayıda bir malzememiz vardı. Yoğun bir katılım oldu, ihtiyaçların hepsini gideremedik. Bu açığı, destek alarak en kısa zamanda kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.

"HALKIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN BİR DÜZENLEME YAPTIK"

Diğer semt sakinleri de "Ekonomik kriz her geçen gün büyüyor, ihtiyaç sahipleri artıyor, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ancak yetmediğini biz de biliyoruz", "Halkın ihtiyaçlarını karşılamak için bir düzenleme yaptık, ancak ihtiyaç çok, yoğunluk çok. Gariban insan sayısı çok olduğu için biraz düzensiz geçti ama bir çok insana değdik. İnşallah daha da büyüyecek" dedi.