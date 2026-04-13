Kırşehir'de kayıp Ramazan için seferberlik: Arama çalışmaları 7'nci gününde

Kırşehir'de kayıp Ramazan için seferberlik: Arama çalışmaları 7'nci gününde
Kırşehir Mucur'da 6 Nisan'dan beri kayıp olan 46 yaşındaki Ramazan Karaaslan için Jandarma ve AFAD ekipleri; dronlar, arama köpekleri ve su altı timleriyle geniş çaplı bir operasyon yürütüyor.

Kırşehir’in Mucur ilçesinde 6 Nisan’da evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki Ramazan Karaaslan’ı bulmak için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI BULUNUYORDU

Edinilen bilgilere göre, psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen Ramazan Karaaslan, 6 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Karaaslan'ın geri dönmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, Karaaslan’ın en son kent merkezine bağlı Kesikköprü mevkisinde görüldüğü tespit edildi.

HAVADAN, KARADAN VE SU ALTINDAN ARAMA

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise çalışmalara 61 personel, 2 arama köpeği ve 3 dronla devam edildiği belirtildi.

Kayıp kişinin üzerinde herhangi bir iletişim aracı bulunmaması nedeniyle çalışmaların görsel, fiziksel ve çevresel emareler esas alınarak sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 farklı sektörde 2 bin 600 dekar kırsal alan, 20 kilometrelik ırmak kenarı, 2,1 kilometrelik su altı hattı ve 4 bin 500 dekar alan dron desteğiyle taranmıştır. Jandarma unsurları, AFAD, sağlık personeli, kadavra ve iz takip köpekleriyle su altı arama timlerinin katılımıyla toplam 50 personel tarafından yaklaşık 40 kilometre uzunluk ve 500 metre genişliğindeki sahada arama faaliyetlerine devam edilmiştir. Kızılırmak nehir hattı boyunca Sarıyahşi Köprüsü istikametine, nehir yatağı, sazlık alanlar ve erişimi güç noktalar fiziki kontrol yöntemiyle taranmıştır. Gelinen aşamada, yürütülen yoğun ve kapsamlı çalışmalara rağmen kayıp vatandaşımıza ilişkin kesin bir bulguya henüz ulaşılamamıştır." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

