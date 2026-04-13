Kırşehir'de kayıp Ramazan için seferberlik: Arama çalışmaları 7'nci gününde

Kırşehir’in Mucur ilçesinde 6 Nisan’da evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki Ramazan Karaaslan’ı bulmak için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI BULUNUYORDU

Edinilen bilgilere göre, psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen Ramazan Karaaslan, 6 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Karaaslan'ın geri dönmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, Karaaslan’ın en son kent merkezine bağlı Kesikköprü mevkisinde görüldüğü tespit edildi.

Taksiyle gitti bir daha haber alınamadı: Arama çalışmaları 3. gününde!

HAVADAN, KARADAN VE SU ALTINDAN ARAMA

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise çalışmalara 61 personel, 2 arama köpeği ve 3 dronla devam edildiği belirtildi.

Kayıp kişinin üzerinde herhangi bir iletişim aracı bulunmaması nedeniyle çalışmaların görsel, fiziksel ve çevresel emareler esas alınarak sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: