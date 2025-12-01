Kars beyaza büründü

Kars’ta beklenen ilk kar dün gece yağmaya başladı, sabaha kadar aralıksız devam ederek kent merkezini tamamen beyaza kapladı. Havanın eksi 9 dereceye kadar düştüğü şehirde oluşan manzara, sabah saatlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı

Kar yağışının etkili olduğu bir diğer bölge Sarıkamış oldu. İlçedeki kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, sarıçam ormanları ve bitki örtüsü karla örtülerek kışın ilk izlerini gösterdi. Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karı temizleyerek güne başladı.

5-6 SANTİMETRE KAR

Naci Bozyel, uzun süredir kar beklediklerini belirterek, “Gece yağmurla başladı, sabaha doğru kara döndü. Şehir merkezinde 5-6 santimetre kar var. Memleket için bereket oldu, inşallah devamı gelir” dedi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU

Bazı noktalarda buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, kar yağışının en çok sevindirdiği kesim çocuklar oldu. Öğrenciler okul bahçesinde kar topu oynadı, kardan adam yaparak eğlendi.​​​​​​​ ​​​​​​​

ÇEVRE İLLER DE KARDAN ETKİLENDİ

Ardahan’da ise yüksek kesimler karla kaplandı. Ardahan, Artvin ve Göle arasındaki tepeler de yağışın ardından beyaza bürünerek kışın gelişini haber verdi.