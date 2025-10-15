Kafe müdürüne AVM otoparkında silahlı saldırı

Bursa'da bir AVM'de bulunan bir kafede işletme müdürü olarak çalışan Erdem Çetin, AVM'nin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Çetin, saldırıda ağır yaralanırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da bir AVM’de kafenin işletme müdürü olarak çalışan 29 yaşındaki Erdem Çetin, otomobilini park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Olay saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

ARACA BİNİP, ATEŞ ETTİ

Bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşanan olayda, bir kafede işletme müdürü olarak çalışan Erdem Çetin, otomobilini otoparka park ettiği esnada aracına kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli birdi.

İkili arasında tartışma çıkmasının ardından şüpheli belinden çıkardığı tabancasıyla Çetin'e ateş etmeye başladı.

SALDIRGAN, BİR BAŞKA ARACA BİNİP KAÇTI

Çetin, vücudunun birçok yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli tabancayı atıp, bir başka otomobille kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırılan Erdem Çetin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

