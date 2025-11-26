Kaçak çiftlik kurdu milletvekilini de tehdit etti: Olay Erdoğan'a kadar gitti

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın olarak yapılmaya başlanan balık yetiştiriciliği denizlerdeki balık rezervlerinin en önemli alternatifi haline geldi ancak kaçak kurulan balık çiftlikleri balıkçılığın karşısında tehdit oluşturuyor.

KAÇAK ÇİFTLİK KURDU MİLLETVEKİLİNİ DE TEHDİT ETTİ

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; konuyu gündeme getiren CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, kaçak balık çiftlikleri kurup üretim yapan bir iş insanı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Durumu Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’ya aktaran Ocaklı konunun iş insanının kimseyi dinlemediğini savundu.

TBMM Plan Bütçe komisyonundaki görüşmelerde, Rize’de Balıkçılar Köyü’nde kurulması planlanan kafes tipi balık çiftlikleri konusu bir kez daha gündeme geldi.

Projeyi yürüten iş adamı tarafından tehdit edildiğini açıklayan Ocaklı Bakan Yumaklı’ya, “Beni ‘Ulan sen kimsin’ diyerek tehdit etti. Tehditlere aldırmam, beni kollayan çoktur, siz devleti kollayın’’ dedi.

Savcılığın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da şikayet edilen iş adamı hakkında işlem yapılmadığını söyleyen Ocaklı, “Tehdit eden şirketin sahibi Hasan Kuzuoğlu’nun Karkamış, Almus, Keban barajlarında ruhsat alanı dışında çok miktarda balık çiftliği var’’ dedi.

OLAY ERDOĞAN'A KADAR GİTTİ

Ocaklı şöyle devam etti:

“Kaçak çiftliklere göz yumuluyor. Hopa Limanında Su Ürünleri Müdürü, eski Vali, bir de AKP’li eski milletvekili, pazarlık yapıyor. Diğer limanlarda da benzer şeyler var. Konu Cumhurbaşkanına kadar gitti. Sizin ne kadar vakıf oldunuz bilmiyorum.”

Bakan Yumaklı da balıkçılarla toplantı yaptığını belirtti.