İtalyan polisi Türkiye'den gelen TIR'a el koydu: İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi
Gümrük denetimi yapan İtalyan polisi Türkiye'den gelen TIR'a el koydu. Son durağının Polonya olduğu öğrenilen TIR'ın içinden çıkanlar şaşkına çevirdi.

İtalyan Gümrük Muhafaza ekipleri ve Mali Polis Trieste Limanı’nda ortak operasyon gerçekleştirdi. Tekirdağ’dan yola çıkan ve nihai varış noktası Polonya’nın başkenti Varşova olan gemiye yapılan operasyonda 315 bin adetten fazla sahte lüks ürün yakalandı.

Sevkiyatta ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri dudak uçuklattı.

İTALYAN POLİSİ TÜRKİYE'DEN GİDEN KONTEYNERE EL KOYDU

Trieste liman sahasında yürütülen risk analizleri sonucunda tespit edilen sahte ürünler, gümrük muhafaza ekiplerinin takibine takıldı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre; şüphe üzerine durdurulan Türkiye plakalı bir tırda yapılan aramalarda; söz konusu ürünlerin sahte olduğunun uzman teknisyenler tarafından doğrulandığı ifade edildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 millyon euro olduğu belirtildi.

Olayla ilgili olarak Polonyalı bir şirketin temsilcisi hakkında "sahte markalı ürünlerin ülkeye sokulması ve ticareti" suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.

İÇİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yetkililer, olayın ardından bir açıklama yaparak "bu tür suçların sahte ürün pazarını genişlettiğini ve ciddi bir suç teşkil ettiğini, bu konuda insanların bilinçli davranması gerektiğini" dile getirdi.

TIR'da Chanel, Burberry, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton ve Gucci gibi ünlü markaların logolarını taşıyan on binlerce giyim ve aksesuar ürünü bulundu.

Operasyon kapsamında, sahte ürünlerin yanı sıra ele geçirilen 14 adet orijinal ürünün ise hayır kurumlarına bağışlanacağı öğrenildi.

TRİESTE LİMANI’NDA İLK DEĞİL

Trieste Limanı, son iki yılda ele geçirilen toplamda yaklaşık iki milyon sahte ürünle, yasa dışı ticaretin engellenmesinde kritik bir nokta haline geldi. Verilere göre Trieste, sahte ürünlerin en çok yakalandığı limanlardan biri oldu.

Olayların ardından İtalya'da uzmanlar, "sahteciliğin yalnızca fikri mülkiyet haklarını ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda yasal işletmelere zarar vererek doğrudan ekonomik kayıplara yol açtığını" ifade ederek, "sahte ürün kullanmama" çağrısında bulundu. Ayrıca, "orijinal olmayan ürünlerin toksik maddeler içerebileceği ve tüketici sağlığı için ciddi riskler oluşturabileceği" uyarısı yapıldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

