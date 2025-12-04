İtalya’da tutuklu olan Barış Boyun’un yeğenine silahlı saldırı

Halktv.com.tr/ÖZEL

Suç örgütü lideri Barış Boyun’un yeğeni A. Boyun (17) ile yaşıtı konumundaki bir çocuk arasında bir süre önce tartışma yaşandı. İkili arasında bir kız çocuğu ile ile ilgili çıktığı kaydedilen husumet sonrası taraflar arasındaki gerilim kısa süre içinde alevlendi.

GELDİKLERİ GİBİ SİLAHINI ATEŞLEDİ

Edinilen bilgilere göre A. Boyun, ile tartışma yaşadığı çocuk görüşme için sözleşti. A. Boyun, yanına arkadaşı E. S. B.’yi (17) de alarak görüşme yerine gitti. İkili, görüşme yerine vardığı gibi silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlardan bir kısmı A. Boyun’un sırtına isabet etti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Her iki çocuk, silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı. İkilinin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bu arada, geçen yıl İtalya’da tutuklanan Barış Boyun ve 17 adamının Türkiye’ye iadesi ile ilgili süreç devam ediyor.