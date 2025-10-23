İşte İstanbul'un en hareketli ilçesi

Spor İstanbul tarafından beşincisi gerçekleştirilen araştırma, 39 ilçede 11 bin 534 kişiyle yüz yüze görüşmeler ve hane ziyaretleri yoluyla yapıldı. Araştırma sonucunda, 2024 yılı hareketlilik oranında yüzde 52,6 ile Tuzla ilk sırada yer aldı. Tuzla'yı, yüzde 48,6 ile Beyoğlu ve yüzde 48,3 ile Küçükçekmece ilçeleri takip etti. Araştırma, Sultangazi, Ümraniye ve Kartal gibi ilçelerde ise hareketliliğin artırılmasına yönelik potansiyel bulunduğunu ortaya koydu.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bu başarıyı ilçede son dönemde oluşturdukları spor vizyonuna bağladı. Bingöl, "Bu başarı sadece bir istatistik değil; Tuzla’nın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Hedefimiz, herkesin sporla iç içe olduğu, sağlıklı ve mutlu bir Tuzla’yı hep birlikte inşa etmek" dedi.

İSTANBULLULAR EN ÇOK YÜRÜYÜŞÜ SEVİYOR

Araştırmaya göre, İstanbulluların en çok tercih ettiği egzersiz türü yüzde 58 ile yürüyüş oldu. Yürüyüşü sırasıyla fitness, yüzme, futbol ve koşu izledi. Katılımcıların spor yapma nedenleri arasında ise "daha zinde hissetmek" yüzde 59 ile ilk sırada yer aldı. Spor yapılan mekanlar sorulduğunda, yüzde 64,6 ile parklar ve açık alanlar öne çıktı. "Fırsat olsa en çok hangi sporu yapardınız?" sorusuna ise İstanbulluların yüzde 40,8'i "yüzme" yanıtını verdi.

İSTANBUL'UN HAREKETLİLİK ORANI ARTIYOR AMA AVRUPA'NIN GERİSİNDE

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, araştırmanın 11 bin 534 kişilik geniş bir örneklemle yapıldığını ve kapsamlı veriler elde ettiklerini belirtti. İstanbul'un hareketlilik oranının, araştırmanın ilk yapıldığı 2020'de yüzde 13,2 iken bugün yüzde 37,1'e yükselmesinin önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Donuk, "Ancak kat etmemiz gereken mesafe hala oldukça uzun. Muadil Avrupa kentlerinde bu oranlar yüzde 50’nin üzerindedir" dedi.

"HER 100 BİN AKTİF BİREY 250 MİLYON DOLARLIK KATKI SAĞLIYOR"

Prof. Dr. Donuk, fiziksel aktivitenin sağlık ve ekonomi üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çekti. "Araştırmalarımıza göre, her 100 bin aktif birey, yaklaşık 250 milyon dolarlık ekonomik katkı sağlamaktadır" diyen Donuk, Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olmasına rağmen obezite oranlarında ilk sırada yer almasının düşündürücü olduğunu belirtti. Yaşlıların günde ortalama 6 saat televizyon izlediğini ifade eden Donuk, Spor İstanbul olarak emekli ve 65 yaş üzeri vatandaşlara 1 TL'ye, gençlere ise yüzde 50 indirimle spor yapma imkanı sunduklarını hatırlattı.