İstanbul'da yılbaşı öncesi 'huzur' denetimi

İstanbul’da yılbaşı öncesi kamu düzenini sağlamak ve vatandaşların huzurunu korumak amacıyla düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve binlerce personelin katıldığı iki aşamalı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 482 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 979 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KARADAN, DENİZDEN VE HAVADAN DENETİM

Dün akşam saatlerinde başlatılan uygulamanın ilk safhası 20.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Şehrin 209 stratejik noktasında kurulan sabit yol kontrol noktalarında 1376 personel görev yaparken, denetimlere havadan bir polis helikopteri, denizden ise Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5 bot destek verdi. Operasyonun ikinci safhasında ise 1256 personelin katılımıyla umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama süresince toplam 337 bin 782 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 967 gram uyuşturucu madde, 66 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira nakit paraya el konuldu. Denetlenen 670 umuma açık iş yerinden biri hakkında yasal işlem başlatılırken, iki yabancı uyruklu şahısla ilgili de idari süreç işletildi.

TRAFİKTE KUSURLU SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Şehrin ana arterlerinde gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında 42 bin 344 araç ve 1186 motosiklet titizlikle kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda toplam 3 bin 543 araç ve motosiklet sürücüsüne çeşitli kural ihlalleri nedeniyle işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. Denetimlerin trafik ayağında sürücülere toplamda 319 bin 485 liralık idari para cezası kesildi.