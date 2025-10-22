İstanbul'da kavga için bahane çok: Biri kart basmadı, diğeri ayağa bastı

İlk olay, 25 Eylül Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Fatih'in Balat semtinde yaşandı. İddiaya göre, durağa yanaşan İETT otobüsüne binen bir yolcu, İstanbulkart'ını okutmadan arka kısma doğru ilerlemeye başladı. Şoförün kendisini uyarması üzerine başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddete dönüştü.

Yolcu, şoför kabinine yaklaşarak sürücünün kafasına yumruk attı. Saldırının ardından şoförün aracı ani bir şekilde hareket ettirmesiyle otobüsteki diğer yolcular düşme tehlikesi geçirirken, bağrışmalar nedeniyle bir bebeğin ağlamaya başladığı görüldü. Diğer yolcuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşanan bu anlar bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE'DE KALABALIK OTOBÜSTE 'AYAĞIMA BASTIN' ARBEDESİ

İkinci olay ise 6 Ekim Pazartesi günü saat 14.00 sularında Kağıthane 4. Levent mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsünün kalabalık olması nedeniyle bir yolcu araca arka kapıdan bindi. Yolcu, otobüsün orta kısmına doğru ilerlerken bir başka yolcunun ayağına bastı.

Ayağına basılan yolcunun tepki göstermesi, iki kişi arasında sözlü bir tartışma başlattı. Tartışmanın büyümesiyle birbirlerini itmeye başlayan tarafları, otobüsteki diğer yolcular araya girerek ayırdı. Bu kavga anları da bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.