İstanbul'da 150 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da 150 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Yayınlanma:
Tuzla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 bin sentetik ecza hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

tuzlada-duzenlenen-operasyonda-150-bin-1304465-387824.jpg

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 6 ayrı operasyonda 659 kilo uyuşturucu ele geçirildiTicaret Bakanlığı duyurdu: 6 ayrı operasyonda 659 kilo uyuşturucu ele geçirildi

150 BİN SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 2 adres ile bir araca dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ve araçta yapılan aramalarda etken maddesi 'Pregabalin' olan 150 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

tuzlada-duzenlenen-operasyonda-150-bin-1304464-387824.jpg

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Türkiye
Jet ski ile denize açılan gençten acı haber
Jet ski ile denize açılan gençten acı haber
Havalar ısındı ortaya çıktı: Kene bir can daha aldı
Havalar ısındı ortaya çıktı: Kene bir can daha aldı
Sokak ortasında eski eş vahşeti: Kadını öldürdü!
Sokak ortasında eski eş vahşeti: Kadını öldürdü!