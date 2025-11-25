İstanbul trafiği kilitlendi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
Yayınlanma:
Akşam saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 90'a ulaştığı görüldü.
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
İSTANBUL TRAFİĞİ KİLİTLENDİ
Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi. İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibariyle yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.
Ara tatil bitti, ders zili çaldı: İstanbul'da trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 80'i gördü
ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Kaynak:DHA
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek