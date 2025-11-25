İstanbul trafiği kilitlendi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Yayınlanma:
Akşam saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 90'a ulaştığı görüldü.

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İSTANBUL TRAFİĞİ KİLİTLENDİ

Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi. İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibariyle yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

Ara tatil bitti, ders zili çaldı: İstanbul'da trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 80'i gördüAra tatil bitti, ders zili çaldı: İstanbul'da trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 80'i gördü

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak:DHA

