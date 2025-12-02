İstanbul Müzesi uluslararası ödüle layık görüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Kent Müzesi projesi, Architecture ve Architizer A+ tarafından değerlendirildi.

Mega kentin 8.500 yıllık çok katmanlı tarihini yansıtan önemli bir kültürel odak noktası olmayı hedefleyen proje uluslararası bir ödüle layık görüldü.

ULUSLARARASI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Topkapı'da tarihi Theodosius Surları’nın hemen yakınında planlanan müze dijital tasarımları ile öne çıkarken The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design ve The European Center for Architecture Art Design and Urban Studies tarafından verilen Dünyanın önde gelen mimarlık programlarında The International Architecture Awards 2025 ödülünü aldı.

Alper Derinboğaz tarafından tasarlanan müze daha önce Europe 40 Under 40 seçkisinde yer almış, Danimarka Kültür Merkezi’nin “Commons and Communities” sergisinde sergilenmişti.

Müze bünyesinde kalıcı ve geçici sergi alanlarının yanı sıra bir kütüphane, çocuk atölyeleri, restoranlar, kafeler ve kamusal kullanıma açık bir avlu yer alacak. Böylece ziyaretçilerin İstanbul’un geçmişi, bugünü ve geleceğiyle etkileşim kurabilecekleri, canlı ve çok işlevli bir kamusal mekânda bir araya getiriliyor.

5. yüzyıldan kalan Theodosyus şehir surlarının Romanus Kapısı'na yakın eski bir garaj arazisine yapılan müzede; Bizans, Konstantinopolis, İstanbul adlarıyla birlikte, şehir sur duvarları da geliştirildi ve dönüştürüldü.