İŞKUR yeni platform kuruyor: 1 Ocak'ta kullanıma açılacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülkede kronikleşen işsizlik sorununa karşı yeni bir dijital uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm açık iş ilanları, kurulacak olan "İş Kapısı Platformu" aracılığıyla iş arayan vatandaşlara tek bir çatı altında sunulacak.

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin aktardığı bilgilere göre, 1 Ocak’ta hizmete girecek olan platform, şirketlerin ilanlarını tek çatı altında toplayarak iş arayanlar tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Bu yeni sistemle birlikte, özel istihdam bürolarına ait kariyer.net, yenibiriş.com ve adecco.com gibi birçok farklı internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara da iş arayanların tek platform üzerinden ulaşabilmesi amaçlanıyor.

En çok işçi aranan meslekler belli oldu!

GERÇEK İŞSİZLİK RAKAMLARI GÜNDEMDE

Bu yeni uygulama, asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğu ve geçim koşullarının zorlaştığı bir dönemde geliyor. Son açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, gerçek işsizliğe işaret eden "atıl işgücü oranı" 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 29,4 olarak kaydedilmişti. Ayrıca 15-34 yaş grubundaki genç nüfusta, 24 milyon 97 bin kişiden 6 milyon 954 bin kadarının ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığı görülüyor.

İLAN BİLDİRİMİ YAPMAYANLARA CEZA İDDİASI

Öte yandan, kurulacak platformun etkinliğini artırmak amacıyla yeni yaptırımların da gündemde olduğu iddia ediliyor. Açık iş pozisyonlarını özel istihdam bürolarına bildirmeyen firmalara karşı ceza uygulanacağı öne sürüldü. Buna göre, bildirim yapmayan bürolar önce ihtar edilecek, uyarıya rağmen 7 gün içinde yükümlülüğü yerine getirmeyenlere ise 136 bin 190 TL idari para cezası uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezanın 272 bin 380 TL'ye çıkacağı belirtiliyor.