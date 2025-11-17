İmamoğlu eylemindeki 120 gözaltının yasak kararı olmadan yapıldığı ortaya çıktı

18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen ve ertesi gün tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelik operasyonları protesto etmek isteyen bir grup, 27 Mart 2025 tarihinde Şişli'deki Cevahir AVM önünde toplanmıştı. Basın açıklaması yapmak ve ardından Maçka Parkı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etmiş, yoldan geçenlerin de aralarında bulunduğu 120 kişi "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar hakkında daha sonra dava açılmıştı.

İmamoğlu siyasi serüvenini tane tane anlattı: Ne adaylık planı, ne casusluk, ne fon, ne para...

EMNİYET YANITLADI: YASAKLAMA YOK

Aralarında 3 avukatın da bulunduğu 120 sanıklı davanın ikinci duruşması, bugün İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. ANKA'nın edindiği belgeye göre, mahkeme, davanın ilk duruşmasında İstanbul Valiliği’ne bir müzekkere yazarak, "suç tarihi olan 27.03.2025’te bir yasaklama kararı bulunup bulunmadığı ve varsa bu yasağın hangi yollarla ilan edildiği" konusunda bilgi istemişti.

İstanbul Valiliği'nden mahkemeye doğrudan bir yanıt gelmezken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan bir tutanakta kritik bir bilgi yer aldı. Tutanakta, valilik tarafından o gün ve o bölge için alınmış "herhangi bir yasaklama kararı bulunmadığı" yönündeki tespitin mahkemeye bildirildiği öğrenildi. Bu belge, gözaltıların hukuki dayanağına ilişkin önemli bir delil olarak dava dosyasına girmiş oldu.