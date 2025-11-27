İki apartman 40 yıl boyunca tek duvarı kullanmış

Olay, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüme giren binanın yıkımı esnasında yan tarafta bulunan apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Apartman sakinleri binayı yapan müteahhite çağrı yaparak zararlarının karşılanmasını istedi.

"TEK İSTEĞİMİZ BİNAYI YAPAN MÜTEAHHİTİ BULMAK"

Bina sakinlerinden 25 yıldır binada yaşadığını ifade eden Yeter Çelik, "Yan binamız 2 gündür yıkımda dün de önce ön tarafı yıktılar sonra bu çatı kısmından yıkılınca apartmanın yan duvarının olmadığını fark ettik, bizim binamızın duvarının olmadığını fark ettik. Ben işten gelene kadar benim katım yıkılmıştı zaten ama inşaat firması dedi ki 'Bizim suçumuz yok sizin binanızın duvarı yok' çünkü kepçeyle de elleriyle de inşaat firması herşeyi gösterdi bize anlattı. Belediye ekipleri geldi 'Anlaşın aranızda' dedi tuğlamızı örmesi ve alçısı inşaat firmasına ait. Bizim tek isteğimiz inşaat firması neden ödesin o kadar masrafı, biz niye bu kadar eziyeti çekelim gelsin müteahhit çünkü müteahhitin suçu gelsin ödesin yani bizim apartmanımızın müteahhiti suçlu. Ben 25 yıldır buradayım, bu bina 1993 inşaattan alınma dairedir yani. Ben şok oldum zaten komşularım haber verdi nasıl geldiğimi bilemedim. Geldim gördüm yok bütün eşyalar batmış herşey batmış yazık. Mahvolduk 3 çocukla. Ben istiyorum gelsin o müteahhit çektiğimiz eziyeti görsün. Gece soğukta kaldık. Bu bize hak mı" dedi.

İKİ BİNA TEK DUVAR: 'DUVARA SIVA ÇEKMİŞLER BİNA YIKILINCA ORTAYA ÇIKTI'

Duvarı olmayan binada yaşayan Zeynel Sayım ise binanın diğer duvarının da olmadığını iddia etti. Zeynel Sayım, "Ortak duvar diye birşey yok bu binada. Yıkılan binanın duvarını 40 sene boyunca kullanmışlar. O duvara sıva çekmişler bina yıkılınca ortaya çıkıyor. Bina sakinleri ilk başta buradaki olaya sinirlendi sonra olayı anlayınca müteahhiti araştırıyorlar. Biz neden müteahhitlerin zengin olduğunu anlamış olduk. Binanın bir de öbür tarafı var diğer taraftaki bina da yıkılıncaya kadar bu bina yıkılır önce" dedi.