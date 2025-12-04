Hapisten çıkan Boğaç Soydemir'den ilk açıklama

Hapisten çıkan Boğaç Soydemir'den ilk açıklama
Yayınlanma:
"Soğuk Savaş" adlı programda yaptıkları şaka nedeniyle 32 gün cezaevinde kalan Boğaç Soydemir, yaşananların ardından ilk kez konuştu.

"Soğuk Savaş" soruşturmasında tutuklanan ve 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Boğaç Soydemir, sessizliğini bozdu. Chaby Han ile birlikte sunduğu "Mınçıka" programında ilk kez kamera karşısına geçen Soydemir, yaşadığı süreci ve hislerini paylaştı.

24 Ekim'de görülen duruşmada özgürlüğüne kavuşan Soydemir, programda yaptığı açıklamada kendisine gelen destek mesajlarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Ben bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Çok hoşuma gitti. Bir sürü insan destek mesajı yolladı. Çalıştığım kurum bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı" ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarına esprili bir dille yaklaşan Soydemir, tutuklanmadan önceki son programa atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Bazı verdiğim sözler vardı son bölümde, onları unutmadım. Hatırlıyorsan bir iddiayla bitirmiştik son bölümü. 'Hangimizin başına daha kötü bir şey gelecek' iddiası... Ben kazandım."

Soydemir, yaşananları geride bırakıp tekrar video ve içerik üretmeye devam edeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

YouTube'da yayınlanan "Soğuk Savaş" isimli programda yapılan bir şaka nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ün tahliyesine karar verildiSoğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ün tahliyesine karar verildi

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ikili, 24 Ekim'de görülen ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, 32 gündür tutuklu bulunan Soydemir ve Akgündüz'ün 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmederken, tahliyelerine karar verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

