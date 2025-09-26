Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan olumsuz hava koşullarına karşı hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz bir durum yaşanmaması için ise çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildiği belirtildi.

TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

KABATEPE-GÖKÇEADA SEFERLERİ YAPILMAYACAK

Buna göre Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Ayrıca uzmanlar yurdun birçok noktasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardığı ifade edildi.