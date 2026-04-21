Freni boşalan TIR virajda devrildi! Şoför cam kırılarak çıkarıldı

18 Nisan saat 16.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kaza meydana geldi. İnegöl-Domaniç kara yolunun Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde yaşanan olayda, İnegöl yönüne seyir halinde olan Murat B. idaresindeki kaynak suyu yüklü TIR’ın, iddiaya göre yokuş aşağı inerken freni boşaldı.

TIR virajda devrilirken, şoför kabin içinde sıkıştı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kabin camını kırarak Murat B.’yi bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer yandan kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde viraja hızla giren TIR’ın devrildiği anlar yer aldı. (DHA)