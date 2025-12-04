Fiyatı 40 liradan 10 liraya düştü: Kapış kapış gidiyor

Yayınlanma:
Sağanak yağışın tarladaki domatesleri bozma riski artınca Çanakkale’nin ünlü domatesinin kilosu 40 TL’den 10 TL’ye düştü. Fiyattaki ani düşüş sonrası ürün tezgâhlarda hızla tükenmeye başladı.

Çanakkale’nin Bayramiç, Ezine ve merkeze bağlı Batak Ovası’nda yetişen ünlü domatesinin fiyatı, bölgede son günlerde etkili olan sağanağın ardından tarlada bozulma riski artınca düştü.

Aroması, rengi ve dayanıklılığıyla bilinen, lezzetini Kaz Dağları ile Çanakkale Boğazı’ndan esen rüzgarlar ve potasyum oranı yüksek topraklardan alan Çanakkale domatesinde bazı üreticiler sezonun son hasadını gerçekleştiriyor.

fiyati-40-liradan-10-liraya-dustu-kapis-kapis-gidiyor-2.jpg

TEZGAHLARA AKIN ETTİLER

Fakat son bir haftada bölgede etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle tarlada bozulma ihtimali ile karşı karşıya kalan Çanakkale domatesinin kilosu 40 TL'den 10 TL'ye kadar indi.

Domatesin kilosunun 10 TL'ye indiğini görenler tezgahlara akın etti.

fiyati-40-liradan-10-liraya-dustu-kapis-kapis-gidiyor-3.jpg

"ELİMİZDEKİ ÜRÜNÜ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bayramiç’te üreticilik ve pazarcılık yapan Mehmet Demiroğlu, yağmurun domatese zarar verdiğini ifade ederek şöyle dedi:

"Yağmurdan sonra domatesler bozulunca pazarda fiyat 10 TL’ye kadar düştü. Üzerinde leke, çamur ve toprak oluşuyor. Bu nedenle elimizdeki ürünü bitirmeye çalışıyoruz. Bu yıl alıcı da azdı, çoğu domates tarlada kaldı. Yağmurlar başlayınca bozuldu."

Kaynak:DHA

