Fırat Epözdemir duruşması ertelendi

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, "Örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandıktan sonra tahliye edilmişti.

Epözdemir bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

FIRAT EPÖZDEMİR DURUŞMASI ERTELENDİ

Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 29 Ocak 2025, saat 14.00’e erteledi.

EPÖZDEMİR DAVASI

Silahlı terör örgütü üyeliği ve propaganda suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fırat Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Ocak’ta gözaltına alınmış ve 3 gün sonra tutuklanmıştı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi olan Epözdemir'in “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken o duruşmadan yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye kararı çıkmıştı.

16 Eylül'de görülen ikinci duruşmanın ardından görülen 27 Kasım 2025 tarihli üçüncü duruşmadan da erteleme kararı çıktı.