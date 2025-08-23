Faciaya ramak kalmıştı! Ocakta unutulan yemek yangına yol açtı

Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan bir evde, yemeğin ocakta unutulması nedeniyle çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Nusretiye Mahallesi Çelen Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangının ocakta unutulması nedeniyle çıktığı ifade edilirken daireden dumanlar yükselmeye başladı.

whatsapp-image-2025-08-23-at-15-30-30.jpeg

İTFAİYE ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI!

Dumanları fark eden apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman ve mahalle sakinleri panik içinde sokağa inerken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

