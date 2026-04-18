Ev hanımlığından çiftlik kurmaya: Bir kuzuyla başladı 165’e ulaştı!

İzmir’in Tire ilçesine bağlı kırsal Kahrat Mahallesi’nde yaşayan 36 yaşındaki İlknur Öktem, oğlunun doğumu sırasında babasının hediye ettiği bir kuzuyla hayvancılığa adım attı.

Zamanla büyüyüp yavrulayan bu kuzu sayesinde sürüsünü genişleten Öktem, 15 yıldır sürdürdüğü ata mesleğini geliştirerek bugün 165 küçükbaş hayvana ulaştı.

"O KUZU SAYESİNDE SÜRÜ ÇOĞALDI"

Hayvancılığa nasıl başladığını anlatan Öktem, "O kuzu sayesinde sürü çoğaldı, bu hale geldi. Koyunlar yaşam kaynağımız olmaya başladı. Kuzular çoğaldıkça temelli bu işi yapmaya heveslendik" ifadelerini kullandı.

Hayvancılığa başlamadan önce ev kadını olduğunu dile getiren Öktem, "2 çocuğum var, kızım 18, oğlum 15 yaşında. Oğlum özel gereksinimli olduğu için doktor evin içinde durmamasını, bahçede vakit geçirmesini tavsiye etti. Oğlum Hulki bahçeyi ve hayvanları çok sevdi. O sevince biz de sevmeye başladık" diye konuştu.

"3'ER 3'ER KUZU VERMEYE BAŞLADI"

Öktem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babamın verdiği koyunun ırkı güzelmiş, 3'er 3'er kuzu vermeye başladı, biz de bu işi yapmaya heveslendik. Sonrasında eşim kuzu aldı. Oğlum Hulki kuzu istedi, bir kuzu daha aldık. Derken sayıları çoğaldı. Çiftliğimizde şu an 75 anaç koyun, 90'ın üzerinde de kuzu mevcut. Hedefimiz 100 koyun. Devletin verdiği desteklere başvurup sürüyü çoğaltmayı düşünüyoruz."

"HEDİYE EDERKEN TORUNUM EĞLENSİN DİYE VERMİŞTİM"

İlknur Öktem'in babası Ömer İçli de doğan bütün torunlarına kuzu hediye ettiğini dile getirdi. Hayvancılığın dedesinden miras bir meslek olduğunu dile getiren İçli, "Dedemden de babama geçmiş. Babam da yıllarca hayvancılık yaptı, arkasından biz devam ettirdik. Kızımın da bu işi yapması da çok güzel. Kızım kuzularına bakar, doğumları yaptırır, yemlerini hazırlanır. Bu işi yapmaya çok meraklı. Hediye ederken torunum eğlensin diye vermiştim, sürü yapsınlar diye değildi. Merak salıp, işi büyüttüler" dedi. (DHA)