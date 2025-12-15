Erdoğan'ın, tabanından gelen İmralı Süreci tepkisi için yaptığı yorum

Bundan bir sene önce Bahçeli tarafından ilk adımı atılan süreç için Meclis'te kurulan komisyon son olarak Öcalan'ın da yanına giderek son dinleme faslını da tamamladı. Komisyonda yer alan partiler raporlarını yazıp Numan Kurtulmuş'a iletmeye devam ediyor. AKP ve CHP'nin de bu hafta sonuna kadar raporunu yazarak Kurtulmuş'a iletmesi bekleniyor.

DEM Parti'nin komisyon raporundan Öcalan'a özgürlük talebi çıktı

Sürece Meclis'te İYİ Parti dışında tüm partiler bir şekilde destek verirken kamuoyunun bir bölümünün ikna edilmediği yapılan öz eleştiriler arasında yerini alıyor. Gelişmeler yaşandıkça toplumun ikna olmayan kısmının da ikna olacağı ileri sürülürken Cumhur İttifakı tabanının da zaman zaman sürece tepkili olduğuna dair yorumlar yapıldı.

AKP TABANINDAN GELEN TEPKİLER ERDOĞAN'A GİTTİ

Nefes'ten Nuray Babacan'ın aktardığı bilgilere göre AKP tabanından gelen tepkiler de vekiller aracılığı ile Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a iletildi. Erdoğan'ın da partide yaptığı son toplantıda bu konu hakkında kısa bir değerlendirme yaptığı şu şekilde aktarıldı:

"Öte yandan, partinin taban kaygısı hala sürüyor. Vekillerin, tabandan gelen tepkileri aktardığında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partide yapılan son toplantıda, “Vatandaş sonuçlarını gördükçe ikna olacak. Biraz sabırlı olmak gerekir” dediği anlatılıyor."

ÖCALAN'A GENİŞ İLETİŞİM HAKKI

Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre AKP'liler, MHP'nin komisyona sunduğu raporda umut hakkı yerine şartlı affa yer vermesini daha gerçekçi bulmuş. AKP'nin Öcalan'a daha geniş iletişim hakkı verme konusunda görüş bildirenlerin de olduğunu ifade eden Babacan, "Kürt açılımı konusunda, TBMM’deki komisyonun çalışmaları sona yaklaşırken, partilerin önerileri, ince ince değerlendiriliyor. AKP’liler, MHP’nin raporunda Umut Hakkı yerine şartlı affa yer verilmesini daha gerçekçi buluyor. “Abdullah Öcalan’a daha geniş iletişim hakkı verelim, SDG için devreye girsin, gücünü ve samimiyeti test etmiş oluruz” diyen de var." ifadelerine yer verdi.

AKP'YE GÖRE MHP GERİ ADIM ATTI

Öte yandan MHP'nin sunduğu raporun AKP'nin radarında olduğu, MHP'nin raporda "Yasal olarak yapılabileceklerin, ‘suça karışmayanlar, davası sürenler ve hapiste olanlar’ olmak üzere sınıflandırılmasının" ifadelerini kullanmasının da bir nevi geri adım olduğu öne sürüldü: