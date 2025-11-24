Ekmek almaya giden yaşlı adam kepçenin altında kaldı!

Yayınlanma:
Antalya'da karşıdan karşıya geçmek isteyen Okan Işık, geri manevra yapan kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen 84 yaşındaki Okan Işık, alt yapı sırasında geri manevra yapan kepçenin altında kaldı.

Feci kaza, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne taşeron hizmeti veren şirkete ait kepçe cadde üzerindeki alt yapı çalışmalarına devam ettiği sırada fırından ekmek almak için çıkan Okan Işık, yolun karşısına geçmek istedi.

kepcenin-altinda.jpg

KEPÇENİN ALTINDA KALDI

Bu sırada geri manevra yapan kepçe operatörü Erkan G. Işık’ı fark etmedi. Işık, kepçenin altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tamir ettiği kepçe sonu olduTamir ettiği kepçe sonu oldu

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Okan Işık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Işık’ın oğlu, babasının cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.

yeni-proje-64.jpg

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞAN OPERATÖR GERİ GELİP TESLİM OLDU

Kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan kepçe operatörü Erkan G., kısa süre sonra olay yerine gelerek polis ekiplerine teslim oldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Okan Işık’ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

