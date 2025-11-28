Eğitim-İş'ten Osmaniye'de anlamlı proje

Eğitim-İş'ten Osmaniye'de anlamlı proje
Yayınlanma:
Osmaniye’de, şehit öğretmenler ile 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren eğitimcilerin anısını yaşatmak amacıyla hatıra ormanı kuruldu. Hatıra ormanına “Başöğretmen Atatürk Hatıra Ormanı” adı verildi.

Osmaniye’de şehit öğretmenler ile 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden eğitimcilerin anısına “Başöğretmen Atatürk Hatıra Ormanı” oluşturuldu. Osmaniye merkeze bağlı Kumarlı Köyü’ndeki fidan dikim töreni, Eğitim-İş Sendikası tarafından düzenlendi.

Etkinliğe katılan Eğitim-İş temsilcileri, hatıra ormanının hem şehit öğretmenlere saygı göstermek hem de depremde yitirilen eğitim emekçilerinin adını yaşatmak için hayata geçirildiğini vurguladı. Temsilciler, “Diktiğimiz her fidan, kaybettiğimiz meslektaşlarımızın adıyla yeşerecek” açıklamasında bulundu.

Matematik eğitiminde '-mış gibi yapma' tehlikesi: Toplumsal büyük kayıplarMatematik eğitiminde '-mış gibi yapma' tehlikesi: Toplumsal büyük kayıplar

egitim-is-orman2.jpeg

'BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK ORMANI' ADI VERİLDİ

Programda konuşan Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, "Milletlerimizi kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Eğitim İş Osmaniye Şubesi olarak Baş öğretmen Atatürk Ormanı oluşturmanın onurunu ve gururu yaşıyoruz. Çocuklarımızın teminatı olan ve çocuklarımızı fedakârca yetiştiren öğretmenlerimiz adına ve depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimiz, canlarımız adına Eğitim İş olarak fidan dikimini gerçekleştirdik.egitim-is-orman.jpeg

6 Şubat depreminde Osmaniye'de 35'in üzerinde meslektaşımızı kaybettik ve bunlardan 8 tanesi Eğitim-İş Sendikasına bağlı üyemizdi. Burada onların adına, onların anılarını yaşatmak adına fidan dikimini gerçekleştirdik. Fidan dikimini gerçekleştirmemizde bizlere yardımcı olan Osmaniye Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Türkiye
Saadet Partisi'den 'Papa' protestosu!
Saadet Partisi'den 'Papa' protestosu!
Zonguldak'ta 'pos tefeciliği' operasyonu: Kredi kartı üzerinden komisyon alan 2 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta 'pos tefeciliği' operasyonu: Kredi kartı üzerinden komisyon alan 2 kişi tutuklandı