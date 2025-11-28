Eğitim-İş'ten Osmaniye'de anlamlı proje

Osmaniye’de şehit öğretmenler ile 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden eğitimcilerin anısına “Başöğretmen Atatürk Hatıra Ormanı” oluşturuldu. Osmaniye merkeze bağlı Kumarlı Köyü’ndeki fidan dikim töreni, Eğitim-İş Sendikası tarafından düzenlendi.

Etkinliğe katılan Eğitim-İş temsilcileri, hatıra ormanının hem şehit öğretmenlere saygı göstermek hem de depremde yitirilen eğitim emekçilerinin adını yaşatmak için hayata geçirildiğini vurguladı. Temsilciler, “Diktiğimiz her fidan, kaybettiğimiz meslektaşlarımızın adıyla yeşerecek” açıklamasında bulundu.

'BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK ORMANI' ADI VERİLDİ

Programda konuşan Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, "Milletlerimizi kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Eğitim İş Osmaniye Şubesi olarak Baş öğretmen Atatürk Ormanı oluşturmanın onurunu ve gururu yaşıyoruz. Çocuklarımızın teminatı olan ve çocuklarımızı fedakârca yetiştiren öğretmenlerimiz adına ve depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimiz, canlarımız adına Eğitim İş olarak fidan dikimini gerçekleştirdik.

6 Şubat depreminde Osmaniye'de 35'in üzerinde meslektaşımızı kaybettik ve bunlardan 8 tanesi Eğitim-İş Sendikasına bağlı üyemizdi. Burada onların adına, onların anılarını yaşatmak adına fidan dikimini gerçekleştirdik. Fidan dikimini gerçekleştirmemizde bizlere yardımcı olan Osmaniye Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.