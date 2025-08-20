Düğünde havaya ateş açtı: Tutuklandı

Düğünde havaya ateş açtı: Tutuklandı
Yayınlanma:
Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarmanın, düğünlerde havaya ateş edenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 1’i tutuklandı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz gün saat 19.30 sıralarında düğünde havaya ateş açanlara yönelik Akça ve Çevresu köylerinde operasyon düzenledi. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 7 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

tokatta-dugunlerde-havaya-ates-acanlara-873936-259584.jpg

1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Yapılan operasyonda M.Ö., G.Ö., H.T., U.T., M.T., Ş.T., A.T., Z.Ç. ve E.A. gözaltına alındı. Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılırken A.T. isimli kişi tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:DHA

