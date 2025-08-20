Canlı yayında feci son: Ünlü yayıncı hayatını kaybetti

Fransa'da Kick platformunda binlerce takipçiye yayın yapan "Jean Pormanove" olarak tanınan 46 yaşındaki yayıncı Raphaël Graven, 10 gün süren kesintisiz maraton yayın sırasında yaşamını yitirdi. Yayıncı, arkadaşları tarafından tuhaf bir pozisyonda bulununca durum fark edildi. Önce uzaktan pet şişe fırlatılarak tepki vermesi beklenirken, yanına gidildiğinde Graven'ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Bu sırada yayın aniden kesildi.

ARKADAŞINDAN DUYGUSAL VEDA

Yakın dostu ve yayıncı Owen Cenazandotti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Graven'a şu sözlerle veda etti:

"Hepinizden onun anısına saygı göstermenizi ve son nefesini verdiği videoyu paylaşmamanızı rica ediyorum. Altı yıldır yan yana, hiç bırakmadan, seni çok özleyeceğiz"

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Nice Savcılığı, ölüm nedeninin kesinleşmesi için soruşturma başlatıldığını ve otopsi yapılacağını açıkladı. Yetkililer, şu ana kadar şüpheli bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

DAHA ÖNCE ŞİDDETE MARUZ KALMIŞTI

Graven'ın geçmişte katıldığı bazı yayınlarda şiddete uğradığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Fransız basınına yansıyan bilgilere göre, Graven'ın başka yayıncılar tarafından dövüldüğü, boğulduğu ve paintball silahıyla vurulduğu anlar kamuoyuna ulaşmıştı.

FRANSIZ HÜKÜMETİNDEN TEPKİ

Fransa Dijital Geçiş Bakanı Clara Chappaz, olayı "tam bir dehşet" olarak nitelendirdi. Chappaz, çevrimiçi platformların yasadışı içeriklerin yayılmasını önleme sorumluluğu bulunduğunu vurgulayarak, "Bu tür bir başarısızlığa izin verilemez" dedi.

KICK PLATFORMU İNCELEME BAŞLATTI

Graven'ın ölümünün ardından yayın yaptığı Kick platformu da inceleme başlattığını duyurdu. Platform sözcüsü, içerik üreticilerini korumaya yönelik kurallar bulunduğunu ve bu standartların korunmasında kararlı olduklarını açıkladı.

CENAZE MASRAFLARINI ROSS VE DRAKE ÜSTLENECEK

Öte yandan, Graven'ın cenaze masraflarını Kick'in elçileri arasında bulunan ünlü yayıncı Adin Ross ile rapçi Drake'in karşılayacağı bildirildi. Ross, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Graven'a veda etti.