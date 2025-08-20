Canlı yayında feci son: Ünlü yayıncı hayatını kaybetti

Canlı yayında feci son: Ünlü yayıncı hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Kick platformunda binlerce kişiye yayın yapan Fransız yayıncı Graven, 10 gün süren maraton yayın sırasında yaşamını yitirdi. Ölümün ardından savcılık soruşturma başlatırken, Fransa hükümeti çevrimiçi platformlara sert tepki gösterdi.

Fransa'da Kick platformunda binlerce takipçiye yayın yapan "Jean Pormanove" olarak tanınan 46 yaşındaki yayıncı Raphaël Graven, 10 gün süren kesintisiz maraton yayın sırasında yaşamını yitirdi. Yayıncı, arkadaşları tarafından tuhaf bir pozisyonda bulununca durum fark edildi. Önce uzaktan pet şişe fırlatılarak tepki vermesi beklenirken, yanına gidildiğinde Graven'ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Bu sırada yayın aniden kesildi.

122jpg-mljeoik6bkmahbdzzvslwg.jpg

ARKADAŞINDAN DUYGUSAL VEDA

Yakın dostu ve yayıncı Owen Cenazandotti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Graven'a şu sözlerle veda etti:

"Hepinizden onun anısına saygı göstermenizi ve son nefesini verdiği videoyu paylaşmamanızı rica ediyorum. Altı yıldır yan yana, hiç bırakmadan, seni çok özleyeceğiz"

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Nice Savcılığı, ölüm nedeninin kesinleşmesi için soruşturma başlatıldığını ve otopsi yapılacağını açıkladı. Yetkililer, şu ana kadar şüpheli bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

skynews-jean-pormanove-raphael-g.jpg

DAHA ÖNCE ŞİDDETE MARUZ KALMIŞTI

Graven'ın geçmişte katıldığı bazı yayınlarda şiddete uğradığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Fransız basınına yansıyan bilgilere göre, Graven'ın başka yayıncılar tarafından dövüldüğü, boğulduğu ve paintball silahıyla vurulduğu anlar kamuoyuna ulaşmıştı.

1200xautowebp-8dgslvuj402vfymhmc.jpg

FRANSIZ HÜKÜMETİNDEN TEPKİ

Fransa Dijital Geçiş Bakanı Clara Chappaz, olayı "tam bir dehşet" olarak nitelendirdi. Chappaz, çevrimiçi platformların yasadışı içeriklerin yayılmasını önleme sorumluluğu bulunduğunu vurgulayarak, "Bu tür bir başarısızlığa izin verilemez" dedi.

KICK PLATFORMU İNCELEME BAŞLATTI

Graven'ın ölümünün ardından yayın yaptığı Kick platformu da inceleme başlattığını duyurdu. Platform sözcüsü, içerik üreticilerini korumaya yönelik kurallar bulunduğunu ve bu standartların korunmasında kararlı olduklarını açıkladı.

CENAZE MASRAFLARINI ROSS VE DRAKE ÜSTLENECEK

Öte yandan, Graven'ın cenaze masraflarını Kick'in elçileri arasında bulunan ünlü yayıncı Adin Ross ile rapçi Drake'in karşılayacağı bildirildi. Ross, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Graven'a veda etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Dünya
İsrail ateşkesi düşünmediğini açıkladı
İsrail ateşkesi düşünmediğini açıkladı
Trump Biden’ı suçladı: Ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı
Trump Biden’ı suçladı: Ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı
Kremlin’den kritik açıklama: Putin Zelenski ile görüşmeye hazır
Kremlin’den kritik açıklama: Putin Zelenski ile görüşmeye hazır