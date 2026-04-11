Sinem Dedetaş’tan tutuklamalar sonrası ilk açıklama

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyeye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan 9 personeli için “Sonuna kadar arkasındayız ve yeniden aramıza döneceklerinden en ufak şüphemiz bulunmuyor” açıklamasını yaptı.

Üsküdar Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 9’unun tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Dedetaş tutuklanan personele desteğini açıkladı.

“ARKADAŞLARIMIZIN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ”

Dedetaş, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Belediye Başkan Yardımcımız Filiz Deveci ve Kentaş Genel Müdürümüz Nazım Akkoyunlu başta olmak üzere belediye personelimiz ne yazık ki tutuklandı. Üsküdar Belediyesi bünyesinde görev yapan arkadaşlarımız, meslek hayatlarını şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve bilimsel planlama anlayışına adamış, liyakat sahibi insanlardır. Çalışma arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız ve yeniden aramıza döneceklerinden en ufak şüphemiz bulunmuyor.”

“HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Dedetaş, açıklamasının devamında Üsküdar’da kurdukları güven ortamını kimsenin zayıflatamayacağını belirterek, “Komşularımız için var gücümüzle çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU

Üsküdar Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 9’u tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu da yer alıyordu. Operasyonun ardından Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’tan bir açıklama geldi.

