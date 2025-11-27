Doğukan Çep, Sinan Ateş cinayetinden önce Darıca’da restoran basmış!

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, olay 11 Ekim 2002 akşamı saat 21.30 sıralarında yaşandı. Darıca’ya bağlı Bayramoğlu’nda Ali Tosun’a ait balık restoranı silahlı iki kişinin baskınına uğradı. Saldırganların hedefinde Ali Tosun yer alıyordu. Ancak, kar maskeli bir biçimde restoranı basan Doğukan Çep ile Abdulkadir Gündoğdu, Ali Tosun’un da masada olduğunu düşünerek silahlarını ateşledi.

4 kişinin yaralandığı saldırı, Darıca'daki bu restorana yapıldı.

ATEŞ’İN TETİKÇİSİ ARACI KULLANDI

İki saldırgan art arda silahlarını ateşledikten sonra, geldikleri araçla olay yerinde kaçtı. Çep ve Gündoğdu’yu, saldırıyı gerçekleştirdikleri restorana getiren aracın şoför koltuğunda oturan isi, Sinan Ateş’i öldüren Eray Özyağcı’dan başkası değildi. Bilindiği gibi, Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş 31 Aralık 2022 günü saat Ankara Çankaya’da sokak ortasında öldürüldü.

Doğukan Çep, Sinan Ateş cinayetinden sonra Beykoz'daki bir otelde yakalandı.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDEN SONRA YAKALANDILAR

Restoran baskınında hedef Ali Tosun olmasına karşın, mekânda bulunan Gülay Özcan, Nurgül Şahin ile Ramazan Çınar çeşitli yerlerinden yaralandı. Restoran baskını sonrası ne silahlı saldırıyı gerçekleştiren Doğukan Çep ile Abdulkadir Gündoğdu ne de Eray Özyağcı yakalanamadı. Bu üç isimden ikisi, Çep ve Özyağcı, Sinan Ateş cinayeti sonrası yakalanınca Gebze’deki restoran baskınına ilişkin soruşturma da yürütülebildi.

Saldırı sırasında Eray Özyağcı aracı kullandı.

DOĞUKAN ÇEP, TAHSİLAT İŞİNE GİRİŞTİ

7 sanığa yönelik hazırlanan iddianameye göre, Doğukan Çep’in doğrudan rol aldığı silahlı saldırının gerisinde, bir ‘tahsilat’ sorununun yaşandığı anlaşılıyor. Naylon fatura işi yapan Ali Tosun ile Enes Eroğlu arasındaki naylon fatura ticaretinden çıkan alacak-verecek anlaşmazlığının çözümü için devreye Doğukan Çep girdi. Ali Tosun’u arayan Doğukan Çep, Enes Eroğlu’nu kastederek, “Sen bu çocuğa zulüm ediyorsun. Gel hesaplaşalım. Öde çocuğun parasını” dedi. Ali Tosun ise bu çağrıya, “Gelip alabilen alsın” dedi. Bu ifade üzerine ikili arasında restleşme başladı.

Silahlı saldırının hedefinde Ali Tosun vardı.

VURACAKLARI KİŞİNİN FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

Sanıklardan Turgut Boğaz’ın Özbek asıllı kadın arkadaşı, saldırının yapılacağı restorana gönderildi. Bu kişi, Ali Tosun’un bulunduğu masanın fotoğrafını çekip Boğaz’a gönderdi. Boğaz da anılan kareyi Çep’e gönderdi. Ancak bu esnada Tosun, restoranın üst katında bulunan kendisine ait otele çıktı. Saldırganlar da, Tosun’un de masada olduğunu düşünerek silahlarını ateşledi. Ancak yanlış kişileri vurdular.

TETİKÇİYE DE DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturma sonrası Yusuf Türker, Gülay Özcan, Nurgül Şahin, Ramazan Çınar ve Ali Tosun şikâyetçi olarak iddianamede yer aldı. Abdulkadir Gündoğdu, Doğukan Çep, Enes Eroğlu, Eray Özyağcı, Fatih Gökçek, Süleyman Boğaz ve Turgut Boğaz ise haklarında dava açılan isimler oldu. 11 Kasım’da hazırlanan iddianame Gebze Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.