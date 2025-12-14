Dişçi karı koca asistanı uyutup istismar etti! Ağızları açık bırakacak iddianame

Dişçi karı koca asistanı uyutup istismar etti! Ağızları açık bırakacak iddianame
Yayınlanma:
Konya’nın Kulu ilçesinde yaşanan cinsel taciz olayı kan dondurdu. İddiaya göre ilçede özel diş kliniğini yöneten karı-koca, evlerine çağırdıkları asistanı uyutarak cinsel istismarda bulundu. Genç kadının beyanlarının yer aldığı iddianame kapsamında karı-kocanın 49’ar yıla kadar hapsi istendi.

Konya’nın Kulu ilçesinde mide bulandıran bir cinsel istismar olayı ortaya çıktı.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, ilçede özel bir diş kliniğinin yöneticileri olan Hakan A. (48) ve eşi Sebahat A. (45), mesai arkadaşları Z.M.’ye (29) yönelik cinsel saldırıda bulundu.

İddialara ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklu çift hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tamamlandı.

"KENDİME GELDİĞİMDE YATAK ODASINDA ÇIPLAK HALDEYDİM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Z.M., "Eve gittiğimde enerji içeceği içtim. İlk başta fark etmedim ama sonra içinde alkol olduğunu anladım. Sarhoş olup kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde yatak odasında çıplak haldeydim ve Hakan bana cinsel saldırıda bulunuyordu. Korktuğum için sesimi çıkartamadım. 40 dakika filan bu şekilde devam etti. 'Ağabey yapma, babam yaşındasın' dedim ama dinlemedi. Sebahat da dudaklarımdan öpüyordu. Bağırmamam için ağzımı kapattılar. Hakan gözüme yumruk attı. 'Seni öldürürüz, çıplakken videonu aldık, başkalarına yayarız' diye tehdit ettiler. Sebahat beni banyoda yıkadı. Evden çıkmama izin vermediler. Hakan, 'Biz Sebahat ile ilişkiye gireceğiz sen de izleyeceksin, izlemezsen öldürürüz' dedi. Hakan banyoya gittiğinde telefonumu alıp evden ayrıldım. Arkadaşlarımı arayıp durumu anlattım" ifadelerini kullandı.

VÜCUDUNDA VE İÇ ÇAMAŞIRINDA DNA ÖRNEKLERİ TESPİ EDİLDİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp raporunda, mağdurun vücudunda Hakan A.’ya ait sperm ve DNA örnekleri, iç çamaşırlarında ise Sebahat A.’ya ait DNA profilleri tespit edildi.

Savcılık, şüpheliler hakkında 49’ar yıla kadar hapis cezası talep etti.

