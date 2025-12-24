Dilan Polat'ı saçını yola yola dövdü! Ne hale geldiğini ağlaya ağlaya anlattı

Suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, uzun süre cezaevinde kalmış tahliyesinin ardından hasret giderdikleri kardeşi ile bir eğlence mekanında öpüştükleri görüntülerle gündem olmuştu.

İki kardeş bu kez darp iddiasıyla sosyal medyada konşuldu.

Dilan ve Engin Polat çifti bir kez daha adliyede!

DİLAN POLAT'I SAÇINI YOLA YOLA DÖVDÜ!

Yaşamlarıyla sert eleştirilerin hedefi olan Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler arasında ipler tamamen koptu. Bir süredir Dilan Polat'ın evinde kaldığı bilinen ablası Sıla Doğu, iddiaya göre kardeşini dövdü.

Peş peşe hikayeler paylaşan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu'nun kendisini darp ettiğini söyledi. Dilan Polat, darp izlerini paylaşırken yerdeki saç öbekleri ve kolunun altındaki izler dikkatleri çekti.

Ablası Sıla Doğu için net konuşan Dilan Polat, "Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur" dedi.

NE HALE GELDİĞİNİ AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI

Sıla Doğu'nun saçlarını yolduğunu, kolunu da tırmaladığını gösteren fotoğraflar paylaşan Dilan Polat, 'Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?' çıkışında bulundu.

Uğradığı darp nedeniyle hesap soracağını ifade eden Dilan Polat'ın ne yapacağı merak konusu oldu.