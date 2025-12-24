Dilan Polat'ı saçını yola yola dövdü! Ne hale geldiğini ağlaya ağlaya anlattı

Dilan Polat'ı saçını yola yola dövdü! Ne hale geldiğini ağlaya ağlaya anlattı
Yayınlanma:
Aşırı samimi görüntüleri nedeniyle tepkilere neden olan Doğu-Polat kardeşler bu sefer birbirine girdi. Sıla Doğu, kardeşi Dilan Polat'ı saçını yola yola dövdü! Dilan Polat darp sonrasında ne hale geldiğini ağlaya ağlaya anlattı. Yere düşen saç öbeklerini ve darp izlerini paylaştı.

Suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, uzun süre cezaevinde kalmış tahliyesinin ardından hasret giderdikleri kardeşi ile bir eğlence mekanında öpüştükleri görüntülerle gündem olmuştu.

İki kardeş bu kez darp iddiasıyla sosyal medyada konşuldu.

Dilan ve Engin Polat çifti bir kez daha adliyede!Dilan ve Engin Polat çifti bir kez daha adliyede!

DİLAN POLAT'I SAÇINI YOLA YOLA DÖVDÜ!

Yaşamlarıyla sert eleştirilerin hedefi olan Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler arasında ipler tamamen koptu. Bir süredir Dilan Polat'ın evinde kaldığı bilinen ablası Sıla Doğu, iddiaya göre kardeşini dövdü.

dilan-polati-sacini-yola-yola-dovdu-ne-hale-geldigini-aglaya-aglaya-anlatti-2.jpg

Peş peşe hikayeler paylaşan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu'nun kendisini darp ettiğini söyledi. Dilan Polat, darp izlerini paylaşırken yerdeki saç öbekleri ve kolunun altındaki izler dikkatleri çekti.

dilan-polati-sacini-yola-yola-dovdu-ne-hale-geldigini-aglaya-aglaya-anlatti-3.jpg

Ablası Sıla Doğu için net konuşan Dilan Polat, "Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur" dedi.

dilan-polati-sacini-yola-yola-dovdu-ne-hale-geldigini-aglaya-aglaya-anlatti-4.jpg

NE HALE GELDİĞİNİ AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI

Sıla Doğu'nun saçlarını yolduğunu, kolunu da tırmaladığını gösteren fotoğraflar paylaşan Dilan Polat, 'Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?' çıkışında bulundu.

dilan-polati-sacini-yola-yola-dovdu-ne-hale-geldigini-aglaya-aglaya-anlatti-5.jpg

Uğradığı darp nedeniyle hesap soracağını ifade eden Dilan Polat'ın ne yapacağı merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Türkiye
'Fenomen öğretmenlere' karşı bakanlık harekete geçti!
'Fenomen öğretmenlere' karşı bakanlık harekete geçti!
Son dakika | Özgür Özel: Mehmet Şimşek ne yapıyorsa Erdoğan yüzünden yapıyor
Son dakika | Özgür Özel: Mehmet Şimşek ne yapıyorsa Erdoğan yüzünden yapıyor