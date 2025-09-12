Tekirdağ Valiliği, Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz sınırları içerisinde 13-14-15-16/09/2025 tarihlerinde 4 gün denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Kırklareli'nin Vize İlçesi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 13-14-15-16 Eylül 2025 günlerinde 4 gün süre ile Vize ilçemize bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sakarya'da denize girmek yasaklandı