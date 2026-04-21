Dağlar ve yaylalarda doğal olarak yetişiyor! Şifalı otların kilosu 100 TL'den satılıyor

Van’da ilkbaharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı dağlar ve yaylalarda doğal olarak yetişen pancar otlarının ilk mahsulleri tezgahlarda satışa sunulmaya başladı.

Van’ın yüksek kesimlerinde yetişen ve yöresel mutfakta önemli bir yere sahip olan pancar otları, özellikle otlu peynir ve geleneksel yöresel yemeklerin hazırlanmasında kullanılıyor.

Dar gelirli aileler için önemli bir gelir kaynağı olan otlar, bölge halkı tarafından taze tüketildiği gibi kurutularak kış aylarında da saklanıyor. İlk mahsul olarak satışa çıkarılan heliz ve çiriş otlarının kilosu 100 TL’den alıcı bulurken, yeni çıkmaya başlayan uçkun kilosu ise 500 TL’den satılıyor.

"YÖRESEL SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ"

Van mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan doğal otlar, hem lezzeti hem de şifa kaynağı olarak görülmesi nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İlkbahar aylarında kısa süreliğine çıkan bu otların, önümüzdeki günlerde daha fazla çeşitle tezgahlarda yer alması bekleniyor.

“BU OTLAR DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN GEÇİM KAYNAĞI"

İş yerinin önünde pancar otu satışı yapan Murat Girgin, otların kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından zorlu şartlarda toplandığını belirterek, “Pancar otları çok zor şartlar altında emek verilerek toplanıyor. Heliz otu yöresel yemeklerin çoğunda kullanılıyor. Özellikle bölgenin meşhur yöresel yemeği keledoşta çok tercih ediliyor. Bunun yanında Van’ın otlu peynirine, çökeleğe katılabiliyor, turşusu da yapılabiliyor. Bu otlar kırsal mahallelerde yaşayan dar gelirli insanların önemli geçim kaynaklarından biridir. İlk çıktığı için kilosunu 100 TL’den satışa sunuyoruz. Bu mevsimde pancar otlarına yoğun rağbet var." dedi.(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

