Çorum’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Yayınlanma:
Çorum’da meydana gelen korkunç kazada, bir kamyon ile bir hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Çorum’da, İskilip Karayolu üzerinde bulunan Seydim Köyü yakınlarında yaşanan kazada, hareket halindeki bir kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

whatsapp-image-2025-08-20-at-17-15-10.jpeg

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 3 KİŞİ YARALI!

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve şehirde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Yaşanan kaza sonucunda ağır yaralanan Hüseyin Özbaydemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer yaralıların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

Kaynak:DHA

