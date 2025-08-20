Milyonluk araç hurdaya dönmüştü! Türkiye'nin konuştuğu o Ferrari'nin sahibi ortaya çıktı

İstanbul'da 15 milyon liralık Ferrari, test sürüşü sırasında kaza yapıp hurdaya döndü. Araç sahibi Ömer Çelik, kazayı yapan ustanın aracı satın alarak masrafları karşılamasını talep etti. Çelik, “Cana geleceğine mala gelsin” diyerek süreci anlattı.

Silivri'de akaryakıt ve inşaat sektöründe çalışan Ömer Çelik, 13 Ağustos'ta 15 milyon lira değerinde lüks otomobilini Büyükçekmece'de bir tamirciye bıraktı. Araçtan gelen sesin nedenini anlamak isteyen usta, test sürüşü sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya sebep oldu. Kaza sonrası aracı tekrar aynı tamirciye bırakan Çelik, kazayı yapan ustanın aracı satın alarak masrafları karşılamasını talep etti.

"ARACI ALALI 5 GÜN OLDU"

Lüks otomobilin sahibi Ömer Çelik, "Aracı ayın 13'ünde aldım. 5 gün oldu alalı. Bir kaza gerçekleşti. Öncelikle sağlık konusunda hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür, herkesin sağlık durumu iyi. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Aracın arka difüzörü düştüğü için verdim. Bir de rüzgar sesi geliyordu. Onu kontrol etmek için, teste çıktı arkadaşlar. Teste çıktıklarında bana haber verdiler. Ama bana 1 saat sonra gelip aracı alabilirsiniz dediler. 4-5 saat sonra, ben noterde bir işlem yaparken bana telefon geldi. Kaza yaptıklarını söylediler, bende fotoğraf istedim. Fotoğraf attıklarında ben tabi ki üzüldüm, aracı yeni aldık" dedi.

"ARAMIZDA BİR TARTIŞMA ÇIKMADI"

Ömer Çelik, 'Bizde 'hanenize hayırlı olsun' dedik. Sonra yanlarına gittik ve konuştuk. Mağduruz, mağduriyetimizi karşılayacaklarını söylediler. İlk duyunca tabi ki çok üzüldüm. Araca daha çünkü biz hiç binemedik. Binemeden gitti yani. Yapacak bir şey yok. Aramızda bir tartışma çıkmadı. Çünkü zaten esnaflar, tanıdıklarımız. Bir problem yok mağduriyetinizi karşılayacağız dediler. Aracın kaskosu yoktu. Kendilerine arabanın satışını vereceğiz. Bize bir müddet söyleyin dedik. Aramızda anlaştık, konuştuk" ifadelerini kullandı.

"GÜNDEM OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Çelik, "Olayın gündem olabileceğini düşündük tabi ki. Normal standart bir araç değil. Süper spor bir araç. Az bulunan bir araç olduğu için gündem olacağını düşündük. Onlar için de iyisiyle kötüsüyle bir reklam oldu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz sonuçta. Yapacak bir şey yok. Bu konuda herkes mağdur. Türkiye'de tahmini 40-50 tane vardır bu araçtan. Zaten herkes de birbirinin arabasını tanır. O yüzden bayağı gündem oldu. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz. Cana geleceğine mala gelsin. Hakkım sonsuz helal olsun" dedi.

