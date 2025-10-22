CHP'li vekil AKP'nin seçim planını ifşa etti!

İktidarın 2026 ve 2027 bütçe programı açıklandı. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 2026 için 284 milyar 470 milyon lira olan yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kalemi, 2027 yılında 644 milyar 347 milyon lira olarak belirlendi.

"SEÇİM PLANI BAKANLIĞIN BÜTÇESİNE GİZLENMİŞ"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinden iktidarın seçim stratejisi ortaya çıktığını ifade etti. CHP'li vekile göre söz konusu planlama aslında yoksulluğu bitirmek yerinde seçim döneminde yardım ekonomisini devreye sokmak amacında. Öztürk konu hakkında, "İktidarın seçim kampanyasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesine gizlemiş" ifadesini kullandı.

"YARDIM KOLİSİ İLE OYA TALİP OLAN ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

2025 yılında 219 milyar 723 milyon lira ödenek ayrılan yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kalemi, 2026’da 284 milyar 470 milyon liraya yükselecek. Ancak 2027 yılında durumda farklılık meydana geliyor ve bu rakam bir anda 644 milyar 347 milyon liraya çıkıyor. Öztürk bu sıçrama hakkında, "2027 bütçesi seçim kampanyası bütçesidir. Bu ülkenin vatandaşını önce yoksullaştırıp sonra yardım kolisiyle oyuna talip olan bir anlayışla karşı karşıyayız" sözlerini kullandı.

"ELLERİNDEKİ TEK ŞEY YARDIM KOLİLERİ"

AKP'nin halka sunacak bir şeyinin kalmadığına dikkat çeken vekil, "Bu tablo, seçim dönemi kemerlerin gevşetileceğini, yoksulun oyunun yardım paketleriyle alınmak istendiğini gösteriyor. Halk artık bu senaryoyu ezbere biliyor. Gerçek yardım; onurlu bir yaşam, adil bir gelir ve güvenceli bir iş demektir. Bunu sağlayamayan bir hükümetin elinde kalan tek şey, seçim öncesi dağıtılan paketlerdir" değerlendirmelerinde bulundu.