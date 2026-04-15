CHP'li Bakan ile Bakan Çiftçi İçişleri Bakanlığı'nda görüşecek

CHP'nin İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşeceğini açıkladı.

Murat Bakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 16.20'de İçişleri Bakanı ile görüşeceğim. Sayın Bakan beni iki defa telefonla aradı. Sosyal medya paylaşımlarımın ardından arayıp bilgi verdi. En son dün görüştük"

Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu önünde yaşanan silahlı saldırıya dair yaptığı açıklamada fail olan terör örgütünü açıkça isimlendirmemesini eleştirmişti.

İçişleri Bakanı Çiftçi’ye "Saldırıyı gerçekleştiren örgüt hangisi?" sorusunu yönelten Bakan; saldırının arkasında IŞİD'in olduğu bilgisinden şüphe mi duyulduğunu, yoksa örgüt isminin açıklanmamasının altında ideolojik tercihler mi yattığını sorgulamıştı.