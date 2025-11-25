CHP'den Akın Gürlek'e 'mutlak butlan'lı yanıt
İBB'ye yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in iktidara yakın Yeni Şafak gazetesine verdiği röportaja bir tepki de CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi.
Başsavcı Akın Gürlek’in röportajdaki "Başsavcı kendi ağzıyla 'Bakan yardımcısı olduğumda HSK beni meslekten çıkardı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olurken de HSK yeniden savcılığa kabul etti'" sözlerini eleştiren Murat Emir, Gürlek'in görevinden ayrılma ve geri dönme süreci için yasaların kesin olarak izin vermediğini söyledi.
CHP'nin kurutltay iptali davası ile Türkiye'nin gündemine oturan mutlak butlan tartışmalarını hatırlatan Murat Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda "Savcı, siyasi pozisyona gidip oradan dönemez; özel/yarı özel şirket yönetiminde yer alamaz" ifadeleri ile Gürlek'in atama sürecini "mutlak butlan" olarak tanımladı.
Anayasa’nın 140. maddesi ve hâkim–savcı yasasını hatırlatan Emir'in "Çok sevdiğiniz 'mutlak butlan' tam da budur" dediği paylaşımındaki ifadeleri şu şekilde:
"Başsavcı kendi ağzıyla 'Bakan yardımcısı olduğumda HSK beni meslekten çıkardı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olurken de HSK yeniden savcılığa kabul etti' diyor.
Yani 'Siyasi bir pozisyona atanmak için savcılıktan çıktım, sonra geri döndüm' demiş oluyor. Ki buna yasalarımız kesin biçimde izin vermiyor.
Siyasi yürütme için meslekten çıkarılıp, tekrar savcılığa alınan bir ismin, iktidarın doğrudan taraf olduğu ve muhalefeti hedef alan soruşturmalarla ilgili tüm tasarrufları, 'Hâkim–savcı güvencesiyle donanmış, bağımsız ve tarafsız yargı organı işlemi' sayılabilir mi? Hayır!
"Savcı, siyasi pozisyona gidip oradan dönemez; özel/yarı özel şirket yönetiminde yer alamaz"
Tersine 'Ben hep savcıydım' diyor ise bakan yardımcılığı döneminde şirket yöneticiliğini savcı statüsüyle yapmış oluyor. Her iki halde de Anayasa’nın 140. maddesi ve hâkim–savcı yasası çok net. Savcı, siyasi pozisyona gidip oradan dönemez; özel/yarı özel şirket yönetiminde yer alamaz.
Bu durumda Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak verdiği talimatlar, yaptığı atamalar, yürüttüğü soruşturmalar, kısacası tüm iş ve işlemleri hukuken tartışmalı hale geliyor.
"Çok sevdiğiniz 'mutlak butlan' tam da budur"
Çok sevdiğiniz 'mutlak butlan' tam da budur. Makamın hukuki zemini sorunluysa, o makamdan çıkan kararlar da 'yok hükmünde' sayılır. Bu iktidar değiştiğinde, Akın Gürlek imzalı dosyalar tek tek usul yönünden masaya yatırıldığında, bugün kurduğu cümlelerin büyük kısmı kendi davalarının altına düşülmüş itiraf notu gibi okunacak."