CHP'den Akın Gürlek'e 'mutlak butlan'lı yanıt

İBB'ye yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in iktidara yakın Yeni Şafak gazetesine verdiği röportaja bir tepki de CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi.

Başsavcı Akın Gürlek’in röportajdaki "Başsavcı kendi ağzıyla 'Bakan yardımcısı olduğumda HSK beni meslekten çıkardı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olurken de HSK yeniden savcılığa kabul etti'" sözlerini eleştiren Murat Emir, Gürlek'in görevinden ayrılma ve geri dönme süreci için yasaların kesin olarak izin vermediğini söyledi.

CHP'DEN AKIN GÜRLEK'E 'MUTLAK BUTLAN'LI YANIT

CHP'nin kurutltay iptali davası ile Türkiye'nin gündemine oturan mutlak butlan tartışmalarını hatırlatan Murat Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda "Savcı, siyasi pozisyona gidip oradan dönemez; özel/yarı özel şirket yönetiminde yer alamaz" ifadeleri ile Gürlek'in atama sürecini "mutlak butlan" olarak tanımladı.

Anayasa’nın 140. maddesi ve hâkim–savcı yasasını hatırlatan Emir'in "Çok sevdiğiniz 'mutlak butlan' tam da budur" dediği paylaşımındaki ifadeleri şu şekilde: