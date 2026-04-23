CHP'den 23 Nisan'da İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüyüş!

CHP İstanbul İl Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne doğru protesto alkışları ile yürüdü. Yürüyüşte yaşamını yitiren çocukların fotoğrafları taşındı. Ayrıca tartışmaların odağındaki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için 'istifa' sloganları atıldı.

CHP İstanbul İl Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu bir grup ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüdü. Yürüyüş okul saldırılarının ardından "güvenli okul" talebiyle düzenlendi.

"YUSUF TEKİN İSTİFA" SLOGANLARI ATILDI

Özgür Çelik'in de dahil olduğu grup yürüyüş esnasında "Yusuf Tekin istifa", "Güvenli okullar istiyoruz, yaşamak istiyoruz" sloganları attı.

İL MİLLİ EĞİTİM BİNASININ ÖNÜNE KADAR YÜRÜDÜLER

CHP'liler sloganlar eşliğinde başlattıkları yürüyüşte İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önüne geldi.

"SESİZ BİR YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİK"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okullarda artan şiddete karşı İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Çelik, yürüyüş sonrasında Kadın Kollarının, Gençlik Kollarının organizasyonu sonrasında CHP'nin ülkenin 81 ilinde 973 ilçesinde gerçekleştirdiği basın açıklamasını okudu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

